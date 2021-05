Nein zu Kickl | Aus für Thiem

Aus für Thiem. Die Hoffnung, unser zuletzt strauchelndes Tennis-Ass Dominic Thiem würde bei den French Open, seinem Lieblingsturnier, wieder auf die Siegerstraße zurückfinden, hat sich so ganz und gar nicht erfüllt. Thiem, Finalist bei den French Open 2018 und 2019 und noch Nr. 4 in der Weltrangliste, schied schon in der ersten Runde gegen die Nummer 68, den Spanier Pablo Andujar, aus. „Thiem muss eine der bittersten Niederlagen seiner Karriere verdauen, erstmals schied er bei den French Open in Runde eins aus. Eine Niederlage, die Auswirkungen auf die Weltrangliste haben wird“, schreibt dazu heute Tennis-Experte Peter Moizi in der „Krone“. Er kennt den Niederösterreicher wie kein zweiter Journalist. Moizi verliert allerdings nicht das Vertrauen in Thiems Stärke - und traut ihm zu, heuer ausgerechnet auf Rasen, also in Wimbledon, zuzuschlagen. Na, dann drücken wir die Daumen!