Heuer wieder drei „Funtastische“ Feriencamps

In Klagenfurt ist Funtastico vom 2. August bis 3. September am Koschatplatz. In Köttmannsdorf wird das Camp von 9. bis 13 August am ASKÖ Sportplatz aufgeschlagen. Von 16. bis 20. August in der Freizeitanlage in Althofen.

Anmeldungen: anmeldung@funtastico-ferien.at oder 0650/ 51-45-320.