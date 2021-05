Forstunfall: Tiroler (51) trennte sich Finger ab

Ein folgenschwerer Unfall ereignete sich am Mittwochnachmittag bei Forstarbeiten in Breitenbach am Inn im Tiroler Bezirk Kufstein! Dabei verlor ein einheimischer Arbeiter (51) seinen rechten Zeigefinger. Drei weitere wurden teilweise durchgetrennt. Der Hubschrauber brachte den Verletzten in die Klinik nach Innsbruck.