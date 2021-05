Tirolerin bei Verkauf von Schneefräse abgezockt

Am 19. Mai bot die 42-Jährige auf einer Onlineverkaufsplattform ihre Schneefräse zum Kauf an. „Der noch unbekannte Täter gab an, das Gerät kaufen zu wollen und übergab dann angeblich die Transportabwicklung an eine bekannte Transportfirma. Von dieser Firma wurde die Frau kurze Zeit später per Messenger-Dienst kontaktiert und aufgefordert, einen dreistelligen Betrag für Zoll- und Versicherungskosten in Bitcoins zu bezahlen“, heißt es seitens der Ermittler.