Meinl-Reisinger: „Freiheit ist kein Privileg“

Auch die jüngsten Frauenmorde in Salzburg beschäftigen die Neos-Chefin. „Leider erleben wir oft, dass Polizei und Justiz die Themen nicht ernst genug nehmen“, sagt sie. Es brauche Fallkonferenzen und Sensibilisierung der Beamten. Dass Neos-Landesrätin Andrea Klambauer in Salzburg den Gewaltschutz neu aufstellt, begrüßt Meinl-Reisinger. „Das war hartnäckig von ihr mit dem Ziel, den Gewaltschutz besser zu machen. Das wird sie auch erreichen“, ist die Neos-Chefin zuversichtlich. Der Umbau der Frauenhäuser sei ein „Gordischer Knoten“. Die Neos würden sich in der Landesregierung jedenfalls nicht „an die ÖVP rankuscheln“, sondern ihren eigenen Weg gehen.