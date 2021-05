Gezielte Therapien auch bei Schilddrüsenkrebs

Forscher wissen immer detaillierter, was die bösartige Geschwulst anfacht und wie man dagegen vorgehen kann. So ist heute klar, dass beim Schilddrüsenkarzinom Veränderungen an verschiedenen Genen eine wichtige Rolle als Treiber der Krankheit spielen können. Neueste Medikamente wirken dann genau gegen die Abweichungen im Erbgut, die das Krebswachstum fördern. „Bei Patienten mit fortgeschrittenen Schilddrüsenkrebs müssen daher diese Genomtests an den Tumorproben auch tatsächlich vorgenommen werden“, fordert Doz. Dr. Hans-Jürgen Gallowitsch, Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Nuklearmedizin.