Gazastreifen: Palästinenser feiern Waffenruhe

Biden sieht „wirkliche Chance“ für Schritte zum Frieden

In den vergangenen Tagen war der internationale Druck vor allem durch die USA für ein Ende des Blutvergießens immer größer geworden. Am Mittwoch hatte US-Präsident Joe Biden dem israelischen Premier Benjamin Netanyahu bei einem Telefonat gesagt, dass er noch im Laufe des Tages eine „deutliche Deeskalation (...) auf dem Weg zu einer Waffenruhe“ erwarte. Nach der Vereinbarung der Waffenruhe sagte Biden, nun biete sich eine „wirkliche Chance“, im Nahen Osten Fortschritte hin zu einem dauerhaften Frieden zu machen. Außenminister Antony Blinken plant in den kommenden Tagen eine Reise in den Nahen Osten.