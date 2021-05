Viel Verkehr, weniger Unfälle, kein Todesopfer

Vor allem am Pfingstsamstag war in Richtung Süden einiges los. Auf der A13 Brennerautobahn brauchte man bei der Ausreise nach Italien tagsüber teils eine Stunde länger. Und auch bei den Gesundheitskontrollen an der Grenze bei Kufstein betrug die Grenzwartezeit aufgrund des starken Urlauberandrangs zwischen 30 Minuten und einer Stunde, heißt es vonseiten der Tiroler Verkehrspolizei.