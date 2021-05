Beschwerden über nistende Tauben nehmen zu

Tauben bleiben Standorten treu

Dort kann das Taubenpaar bis zu sechsmal im Jahr brüten und so für rund zwölf Nachkommen sorgen. Das Problem: „Tauben sind sehr standorttreu. Hat sich der Balkon einmal bewährt, dann werden die Tiere ihn von sich aus nie wieder aufgeben“, so Persy. Beschwerden über Verunreinigungen am Haus und das laute Gurren der Tiere bereits zeitig in der Früh sind die Folge.