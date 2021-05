KI lässt De Niro lippensynchron deutsch sprechen

Fließender Sprachwechsel

Wie das aussieht bzw. klingt, demonstriert das Unternehmen in mehreren Videos und zeigt etwa einen japanisch sprechenden Tom Hanks in seiner Paraderolle als „Forrest Gump“, Jack Nicholson, wie er in „Eine Frage der Ehre“ mit Tom Cruise französisch parliert, oder besagten Robert De Niro in „Die Entführung von Bus 657“, der sich auf Deutsch mit seinem weiterhin englisch sprechenden Schauspielkollegen Morris Chestnut unterhält.