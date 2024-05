Wifo: Nur schwaches Wirtschaftswachstum bis 2028

Leicht wachsende Staatsverschuldung erwartet

Das Wifo erwartet in den kommenden fünf Jahren Staatsdefizite knapp unter drei Prozent und eine weiter leicht wachsende Staatsverschuldung – sowohl in absoluten Beträgen als auch als Anteil am Bruttoinlandsprodukt (BIP). 2028 soll die Verschuldung bei 450 Mrd. Euro bzw. 78 Prozent des BIP „und somit erheblich über den Vorgaben des revidierten Europäischen Fiskalrahmens liegen, was die Einleitung eines ‘Verfahrens bei einem übermäßigen Defizit‘ mit sich brächte“, so das Wifo.