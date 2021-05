Auf Gartentor gestürzt und Oberschenkel durchbohrt

Fataler Unfall am Montagabend in der Tiroler Gemeinde Mutters (Bezirk Innsbruck-Land): Ein 19-jähriger Einheimischer stürzte von einem erhöhten Parkplatz eines Wohnhauses auf das darunterliegende Gartentor - dabei bohrte sich eine Eisenstrebe in den Oberschenkel des jungen Mannes.