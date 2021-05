Initiative zur Förderung der Kreislaufwirtschaft

Stowe Windshell: Performance-Hoody mit einem Gewissen - der Stowe Windshell ist perfekt für Tage, an denen Wind und nebliges Wetter leichten, packbaren Schutz erfordern. Er wird aus dem Überschussmaterial vom Ende der Stoffrolle geschneidert, so entsteht eine limitierte Auflage in einzigartigen Farbkombinationen aus Material, das ansonsten auf dem Müll gelandet wäre. Erhältlich für Frauen und Männer.