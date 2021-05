„Wir haben es mit den Fans genossen“

Ulmer stemmte Teller

Der Fokus lag auf den Fans sowie den Feierlichkeiten nach der Gala. Patrick Farkas und Karim Adeyemi verzückten die Anhänger mit artistischen Einlagen, Jesse Marsch und Torschützenkönig Patson Daka nahmen ihre Trophäen für den besten Trainer und Spieler der Saison in Empfang. Ehe Kapitän Andreas Ulmer nach einem Konfettiregen einmal mehr die Ehre vorbehalten war, den Meisterteller gen Salzburger Abendhimmel zu strecken. „Es war super! Echt cool, dass wieder Leute im Stadion sind. So macht eine Meisterfeier Spaß“, erklärte die Klublegende in Anspielung an die letzten eroberten Titel vor Geisterkulisse.