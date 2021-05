Karl Schmidhofer: „Fühle mich als stolzer Steirer“

Mittlerweile sind nur noch Sie als Kandidat übrig, am 19. Juni werden Sie in das Amt gewählt. Was macht Sie zum geeigneten Präsidenten des erfolgreichsten Verbandes im Land?

Ich bin seit 15 Jahren im steirischen Verband, davon drei als Präsident. Ich habe am Kreischberg, im Lachtal, auf der Grebenzen Veranstaltungen durchgeführt, bin gut vernetzt. Dazu habe ich eine 100-prozentige Wirtschaftskompetenz. In kurzer Zeit waren sechs Landespräsidenten hinter mir. Ich spüre viel Zustimmung.