Burgemeister weg - Neustadt sucht Trainer

Sieben Spiele, ein Sieg, ein Remis und fünf Niederlagen! Die Bilanz des 1. Wiener Neustädter SC war in der abgebrochenen Saison 2020/21 der 3. Liga alles andere als positiv. Viele Experten rechneten schon unter der Saison mit einem Trainerwechsel. Der Klub hielt aber an Jürgen Burgemeister fest. Jetzt ist Burgemeister aber trotzdem Geschichte, aber nicht, weil man mit der Performance des Trainers unzufrieden war, sondern es eine neue Aufgabe für ihn gibt.



Er soll nämlich als Sportkoordinator das Nachwuchs-Projekt „4football“ umsetzen. „Es war sicherlich keine Entscheidung gegen Jürgen als Trainer der Kampfmannschaft. Das hätten wir ja schon viel früher machen können“, meint Neustadts Sportdirektor Heinz Griesmayer, „sondern für uns eine tolle Entscheidung für unseren Nachwuchs.“



Der Trainerposten ist somit wieder frei in Neustadt - wer diesen Platz auf der Betreuerbank der Blau-Weißen einnehmen wird, ist noch nicht klar. „Es gibt Gespräche, aber sicher noch keine Namen der Kandidaten. Eine Neustädter Lösung wäre natürlich ideal für uns“, so Griesmayer weiter.



Vier Neustädter Clubs - ein Ziel!

„Für mich hat sich dieses Projekt sehr gut angehört. In der Kampfmannschaft wird es nicht einfacher in dieser Saison und da wollte ich nicht nach einem verpatzten Auftakt nach wenigen Runden gehen müssen“, kann Burgemeister den Start der neuen Aufgabe gar nicht mehr erwarten.



Das Projekt sieht eine enge Kooperation der vier Neustädter Klubs (1. Wiener Neustädter SC, Club 83, Admira und HW) vor. Es soll aber nicht nur die Kampfmannschaft davon profitieren, sondern in diesem Falle die Jugendlichen. Sie werden eine LAZ oder Akademie ähnliche Ausbildung bekommen. Griesmayer, der ja auch in der Fußballschule von Christian Fuchs tätig ist, sieht da sehr viele Ähnlichkeiten. „Auf solche Spieler wird leider oft vergessen und diese wollen wir auffangen und ihnen eine gute Ausbildung bieten. Unser Pilotprojekt umfasst jetzt einmal zwei U15 und eine U17 Mannschaft“, erklärt Griesmayer.