Grünoase in Wiener Toplage völlig verlottert

Ein Grünoase in Toplage und doch ruhig, vom Verkehr mit Bäumen abgeschirmt – das ist der Karlsgarten zwischen Kunsthalle und TU am Karlsplatz. Doch das halb private Naturparadies, in dem Kräuter für Bienen und Schmetterlinge gedeihen sollen, sieht heruntergekommen aus: vermüllt, verwuchert, ungepflegt!