„Ich bin hier, um auch zu spielen“

Es sollte ein packendes Spiel werden, an dem auch der 21-Jährige seinen Anteil hatte. Anfangs bekam Mantl ordentlich zu tun, war ihm die fehlende Spielpraxis anzumerken. So hätte er nach zehn Minuten beinahe das 0:1 verschuldet – Seiwald rettete für den geschlagenen Schlussmann. Als der LASK tatsächlich in Führung ging, war er aber schuldlos, sah Solet gegen Balic nicht gut aus, traf Eggestein per Hammer aus kurzer Distanz.