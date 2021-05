Bluthochdruck ist für Frauen doppelt gefährlich

Regelmäßige Kontrollen unabdingbar

„Auch wenn sich Frauen gesund fühlen, sollten sie sich von ihrem Hausarzt den Blutdruck messen lassen und das auf der Basis der festgestellten Werte dann regelmäßig wiederholen. Frauen mit noch anderen Risikofaktoren wie Adipositas, Diabetes, Autoimmunerkrankungen, Komplikationen während der Schwangerschaft oder mit Eltern, die ebenfalls an Hypertonie leiden oder litten, benötigen noch intensivere Kontrollen“, sagte Ester Kringeland von der Universität in Bergen in Norwegen zu der jetzt im „European Journal of Preventive Cardiologie“ (herausgegeben von der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie/ESC) veröffentlichten Studie.