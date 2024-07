Hund im heißen Auto: „Polizei hat nicht geholfen“

Polizeisprecher Fritz Grundnig bestätigt den Vorfall, jedoch wäre der Hund nicht in „besorgniserregendem Zustand“ gewesen, man hätte verhältnismäßig reagiert. Tierfreundlich, betont er, sei die Exekutive, schon in der Berufsausbildung würde darauf Wert gelegt. Freilich, so schränkt er ein, wäre das Ausmaß individuell.