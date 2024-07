Ab 14.30 Uhr LIVE: Holt Kiesenhofer wieder Gold?

Wie die Wahlschweizerin hat auch Schweinberger ein Höhentraining absolviert. Zunächst im Kühtai, danach in den französischen Alpen. „Normalerweise schlägt das sehr gut an bei mir“, sagte die Klassikerspezialistin aus Tirol. Von der Strecke in Paris ist sie begeistert, zückte wie viele andere beim Mittwoch-Training auf der Pont Alexandre III das Handy zum Filmen. „Es ist Wahnsinn. Ich glaube, das ist einmal im Leben, dass man das so machen kann.“