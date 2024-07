Korruption und dunkle Machenschaften; in den letzten Jahrzehnten wurde die Kritik lauter. Bei den Winterspielen 2014 in Sotschi wurden 46 (!) Milliarden Euro in die Infrastruktur reingepumpt. Investitionen, die sich nie rechnen werden. Monströse und moderne Bauten der Sommerspiele 2004 in Athen, 2008 in Peking und 2016 in Rio gleichen runtergewirtschafteten Ruinen, stehen wie Mülldeponien in der Landschaft. Zumindest das wird in und rund um Paris nicht passieren – weil die Franzosen voll auf Nachhaltigkeit setzen. Anders sind Großereignisse in Zukunft wohl auch nicht mehr zu vertreten.