Olympia: Zwei perfekte Pläne für Raubzug in Paris

Anna Kiesenhofer hat es noch genau in Erinnerung, wie sie sich vor dem Rad-Straßenrennen in Tokio gefühlt hat: „Ich saß unter einem Baum im Schatten, kam mir ganz klein vor. Die anderen Fahrerinnen wirkten so viel professioneller, das hat mich total eingeschüchtert.“ Aber dann fuhr sie allen auf und davon, holte historisches Gold.