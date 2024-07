„One Minute Sculptures“: Erwin Wurm wird 70

Erwin Wurm wurde am 27. Juli 1954 in Bruck an der Mur geboren und studierte von 1977 bis 1979 am Mozarteum in Salzburg und von 1979 bis 1982 an der Hochschule für angewandte Kunst sowie an der Akademie der bildenden Künste in Wien. „Ich wollte eigentlich Maler werden, habe die Aufnahmeprüfung nicht geschafft und wurde in die Bildhauerklasse gesteckt“, so Wurm. Er schuf aus Brettern, Latten und Blech Skulpturen, die er bunt bemalte.