Schmerzen, Müdigkeit: Wetterkapriolen machen krank

Welche Tipps haben Sie gegen Wetterfühligkeit?

Bewegung kurbelt den Kreislauf an. Durch Ablenkung mittels Aktivitäten an der frischen Luft gehen die Beschwerden oft schon zurück. Die Vermeidung von Genussgiften, ausreichende Flüssigkeitszufuhr sowie vitaminreiche und abwechslungsreiche Ernährung unterstützen den Organismus in seinen Funktionen. Bei Koliken ist es besser, seinen Diätplan genau einzuhalten. Herzpatienten, Menschen mit hohem Blutdruck und Asthmatiker sollten körperliche Anstrengungen bei Kaltluftzufuhr meiden. Sonnenschein wirkt sich positiv aufs Gemüt aus und vertreibt depressive Verstimmungen.