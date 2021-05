Diese acht Fehler beim Autofahren vermeiden!

Hohe Drehzahlen nach dem Start: Motoröl muss warm sein, um die optimale Schmierleistung zu entfalten. Wann es so weit ist, ist nur in Autos mit Öltemperaturanzeige eindeutig zu erkennen, die weiter verbreitete Wassertemperaturanzeige hilft nicht weiter. Sie zeigt bereits deutlich früher den Idealwert an. In der Regel sollte man mindestens 10 bis 15 Kilometer gefahren sein, bis man den Motor fordert. Wird ein kaltes Triebwerk zu hoch gedreht, kann der Schmierfilm reißen. Erhöhter Verschleiß und Motorschäden sind die Folge.