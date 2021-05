Salzburg greift nach dem Fabel-Rekord

Marsch-Elf mit neun Punkten Vorsprung

In der Liga trennen die Mannschaft von Jesse Marsch und den ersten Verfolger Rapid neun Punkte bei drei ausstehenden Runden. Ein Zähler reicht den Bullen, um den Meisterteller erneut an die Salzach zu holen. Es wäre der 15. Bundesliga-Titel für Salzburg – inklusive die drei Erfolge in Violett in den 90er Jahren – und das achte Mal, dass sich der rot-weiß-rote Branchenprimus die doppelte Krone aufsetzen würde.