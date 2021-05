Bühne frei für die Welt von übermorgen

Roboter und verfressene Obsessionen

Mit Simone Dede Ayivi gastiert etwa eine Künstlerin, die in ihrem Stück „First Black Woman in Space“ die gegenwärtige Situation von schwarzen Frauen in Europa thematisiert. Stefan Kaegi (Rimini Protokoll) bringt mit „Unheimliches Tal/Uncanny Valley“ eine Roboter-Version des Autors Thomas Melle auf die Bühne und das Theaterkollektiv Henrike Iglesias beschäftigt sich in „Fressen“ mit unserem obsessionshaften Verhältnis zur Nahrung. Eröffnet wird das Festival mit Christian Winklers Gangster-Performance „Die Unsichtbaren“.