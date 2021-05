Unternehmer aus Freistadt um 10.000 Euro geprellt

Ein Unternehmer aus dem Bezirk Freistadt in Oberösterreich hat am Montag einen Internetbetrug angezeigt, bei dem er um gut 10.000 Euro geprellt worden ist. Dem 61-Jährigen, der schon seit längerem in Taiwan Zubehör bestellt, war nicht aufgefallen, dass nach einer Online-Order von 700 Lampen die ihm bekannte E-Mail-Adresse geringfügig anders lautete.