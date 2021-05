Facebook: Regeln wie beim Wirtshausbesuch

„Krone“: Können Sie die Entscheidung und Begründung von Facebooks „Oversight Board“ nachvollziehen?

Ingrid Brodnig: Ja, ich kann es gut nachvollziehen: Das Oversight Board erklärt sinngemäß, dass Trump ein Klima förderte, in dem ein „Risiko der Gewalt“ möglich wurde. Und dementsprechend ist die Sperre angemessen. Aber gleichzeitig fordert dieses Gremium, dass Facebook die eigenen Regeln klarer befolgen soll: Denn Facebook hat Trump auf eine zeitlich nicht festgelegte Dauer gesperrt - und Facebooks eigene Regeln sehen so eine zeitlich undefinierte Sperre gar nicht vor. Jetzt muss Facebook entscheiden, ob Trump permanent gesperrt wird oder irgendwann zurückkehren darf. Das Oversight Board hat also eine inhaltliche Entscheidung vermieden - es spielt die heiße Kartoffel zurück zu Facebook.