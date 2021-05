Zwei schwere Motorradunfälle im Mariazellerland

Nach dem tödlichen Unfall am Sonntag auf der L113 am Niederalpl bei Mariazell ereignete sich am Montagnachmittag nur rund 200 Meter entfernt erneut ein schwerer Motorradunfall. Ein 55-jähriger Lenker aus dem Bezirk Bruck an der Leitha (NÖ) kam gegen 17.45 Uhr in einer Linkskurve aus unbekannter Ursahe von der Straße ab und stürzte über eine steile Böschung rund 15 Meter ab.