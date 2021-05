Villach: Ersatzprogramm Freitracht statt Kirchtag

Freitags in Dirndl und Lederhosen

In Villach will man nach der Kirchtagsabsage im Sommer zum im Vorjahr erprobten Konzept übergehen. Im Rahmen der Summertime - bei dem das Stadtmarketing wieder viele interessante und kleine Programmhighlights für die Innenstadtbesucher anbieten wird - wird wieder die „Freitracht“ veranstaltet. Dabei sind die Besucher wieder aufgerufen, freitags in Dirndl und Lederhosen in die Stadt zu kommen. Zahlreiche Gastronomen werden dort ein - den Bestimmungen entsprechendes - Programm bieten.