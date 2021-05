Tiroler spazierte allein im Wald: Covid-Strafe!

Gefährdung anderer als häufiges Prozess-Thema

Die Richterin hatte sich aber an den Gesetzen zu orientieren, die derzeit häufig Anwendung in Gerichtssälen finden. „Trotz positivem Corona-Test haben sie viermal das Haus verlassen“, hielt sie dem Angeklagten vor. Ob in der Einsamkeit des Waldes oder nicht – es handle sich nun einmal um das Vergehen der vorsätzlichen Gefährdung von Menschen durch übertragbare Krankheiten.