Salzburger erschossen: Klagenfurter vor Gericht

Schuss in den Hinterkopf

Laut Anklage tötete der Klagenfurter den 39-jährigen Salzburger durch einen Schuss mit einem Kleinkalibergewehr in den Hinterkopf. Er ist in Österreich und Deutschland mehrfach einschlägig vorbestraft und wollte sich „aufgrund immer größerer Ängste vor seinem slowenischen Suchtgiftlieferanten“, so die Staatsanwaltschaft, Waffen zur Selbstverteidigung beschaffen.