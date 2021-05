Mehr Betreuungsplätze für die Kremser Kinder

Mehr Betreuungsplätze für die Kinder, weniger Stress für die Eltern. Nicht überall im Land geht diese Rechnung auch auf. Da man in Krems aber bereits vor zwei Jahren in eine neue Ausbauoffensive investiert hat, erntet man jetzt die Früchte. Durch die Erweiterung der Einrichtung in Lerchenfeld sowie die Neueröffnung eines Kindergartens in der Mitterau sind insgesamt 74 neue Plätze geschaffen worden.