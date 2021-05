„Aktion scharf“ gegen die GTI-Szene in Kärnten

Auch am Muttertag setzt die Polizei ihre Kontrollschwerpunkte im Bereich der GTI-Hotspots rund um den Wörthersee und den Faaker See fort. An diesem Wochenende wurden bereits 46 Kennzeichen einkassiert sowie mehrere Anzeigen wegen Nichteinhaltung der Coronamaßnahmen ausgestellt.