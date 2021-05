Geldregen: 91.000 € für Hebein nach Polit-Pleite

Ex-Bezirksvorsteher verteidigt seinen Bezug

Der frühere Simmeringer Bezirkschef Stadler (FPÖ) hat einen Gesamtanspruch von 56.000 Euro brutto als Fortzahlung. „Ich habe bei meinem Amtsantritt als Vorsteher meine Firma verkaufen müssen“, erklärt er gegenüber der „Krone“. Durch die Fortzahlung sei er auch weiter krankenversichert. Stadler verweist zudem auf fast 30 Jahre Tätigkeit in der Bezirkspolitik – davon 24 Jahre als Vorsteher oder Stellvertreter. Nach Ende der Zahlungen will er entscheiden, ob er einen neuen Job antritt oder im Herbst in Pension geht.