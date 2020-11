Hebein: „Es gibt einen Riss durch unsere Partei“

Hebein kündigte in der heutigen Rede an, dass der Parteirat am Freitag auch einen Ausschuss beschlossen hat, „weil wir nicht zur Tagesordnung übergehen wollen.“ Ziel dieses Ausschusses ist: „Der soll all das nachbearbeiten.“ Dieser solle schauen, wo es strukturellen Lücken gibt, was übersehen wurde: „Weil es wichtig ist daraus zu lernen, weil es wichtig ist, dass uns das nicht wieder passiert oder wir in irgendeine Krise schlittern.“