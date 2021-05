Hebein-Steuer

Birgit Hebein hingegen wird uns in Erinnerung bleiben. Als Déjà-vu-Gefühl - jedes Mal wenn wir das Wort Scheitern hören. Die Grünen-Chefin scheiterte an der autofreien Innenstadt, an einem brauchbaren Parkpickerl (wie ihre Nachfolgerin übrigens auch), an den Pop-up-Radwegen, an ihrem Pipi-Pool am Gürtel, sie scheiterte am Bürgermeister und nicht zuletzt an sich selbst.