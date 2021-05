Auto bei Kollision in Straßengraben geschleudert

Frau in Klinik gebracht

Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto der Einheimischen von der Fahrbahn in einen angrenzenden Straßengraben geschleudert. „Die Verunfallte konnte ihr Fahrzeug nach dem Zusammenstoß selbstständig verlassen und wurde durch ihre Schwester in die Klinik Innsbruck gebracht“, schildert die Exekutive. Der Senior blieb unverletzt.