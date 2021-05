Stürmer-Rochade! Hirschhofer weg - Kriwak da

Mit Hirschhofer einen großen Stürmer verloren - mit Kriwak einen großen Angreifer geholt. Trainer Robert Weinstabl tut der Abgang vom „Langen“ sicherlich weh, doch mit dem Ex-Marchfelder Rene Kriwak hat der Sportclub-Coach einen geeigneten Ersatz parat. „Er hat sich sehr gut weiterentwickelt und wird bei uns den nächsten Schritt machen“, so Weinstabl, „er ist ein ähnlicher Spielertyp wie der Hirschi und wird von vielen sicherlich unterschätzt. Wir sind froh in bei uns begrüßen zu dürfen.“



Nicht die einzigen Kader-Veränderungen

Der Abgang von Hirschhofer und der Zugang von Kriwak werden aber nicht die einzigen Veränderungen im Kader des Wiener Sportclubs sein. In einigen Tagen sollen weitere Transfers vermeldet werden. Einen schmerzhaften Abgang gibt es aber auch noch zu vermelden. Verteidiger Christian Hayden wird in der neuen Saison wahrscheinlich beim SV Langenrohr in der niederösterreichischen Landesliga landen.