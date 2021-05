Kern: „Nicht wichtig“, wer Ausschreibung verfasste

Erst etwa einen Monat davor, nach seiner Bestellung als Aufsichtsratschef, habe er Schmid bei einem Treffen mit Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) in einem Restaurant am Wiener Donaukanal kennengelernt, so Kern. Dieser habe ihm sehr früh bekannt gegeben, dass er sich für das Amt als ÖBAG-Chef interessiere und sich wohl bewerben wolle. Das könne in dieser Besprechung gewesen sein.