„Lösung macht Sinn, es gab keine Gefahr im Verzug“

Ablöse-Termine in den Aufsichtsräten

Hätte man Schmid gleich abberufen, so hätte das die ÖBAG (diese hält die Staats-Beteiligungen an OMV, Telekom, Post, BIG, Lotterien) in eine schwierige Lage gebracht. Denn Schmid sitzt für die Staats-Holding in etlichen Aufsichtsräten: Als Vorsitzender im Verbund, in der BIG und ARE, als Stellvertreter in der OMV, weiters bekleidet er Mandate in der Telekom und den Lotterien etc., da ist ein Rückzug erst nach den kommenden Hauptversammlungen möglich.