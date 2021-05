Welcher Bullen-Posten von zentraler Bedeutung ist

Siegt erneut Leipzig?

Seit der Schwesterverein im deutschen Oberhaus spielt, wurde in Salzburg beinahe jede Trainerbestellung bei großen wie kleinen Bullen mit Leipzig im Hinterkopf getätigt. Struber (RB New York) und Svensson (Mainz), beides frühere Liefering-Trainer, bringen ebenso die Qualifikation fürs Leipzig-Traineramt in der Zukunft mit wie die einstigen Bullen-Meistermacher Hütter, Rose und Co.