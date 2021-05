„Wie Bunker“: Rentner zogen in Haus aus 3D-Drucker

3D-Druck ermöglicht ganz neue Formen

Mit dem Haus will man die Möglichkeiten von 3D-Druck in der automatisierten Bauwirtschaft ausloten und zeigen, was möglich ist. So wählte Weber Benelux für das Haus in Eindhoven beispielsweise eine ungewöhnliche organische Form, die man mit konventionellen Methoden nur schwer realisieren könnte. Beim 3D-Druck hingegen sind verschiedenste nicht alltägliche Formen denkbar.