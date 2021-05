Ex-Sturm-Star hat es mit dem ersten Titel eilig

Am 1. April trat der ehemalige Assistent von Teamchef Franco Foda seinen Posten in Fehérvár an, heute (20) greift er in der Puskas Arena in Budapest im Finale gegen Újpest nach dem Cup-Pokal. „Wir können Geschichte schreiben, werden alles dafür tun“, betont der ehemalige Top-Stürmer. Der zwar als Spieler den Meistertitel und Supercup mit Sturm gewann, doch mit der Pokal-Trophäe hat’s nie geklappt.