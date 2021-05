Erste Maiwoche wird wechselhaft und eher kühl

Besonders in Niederösterreich, Wien und im Nordburgenland wird es am Sonntag stürmisch. Böen von 70 bis 90 km/h werden erwartet. Insbesondere im Westen und Norden Österreichs wird es zudem kühler, frühlingshaft mild bleibt es nur im äußersten Südosten des Landes. So liegen die Höchstwerte zwischen sieben und 21 Grad.