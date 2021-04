ZAMG: „Es war der kühlste April seit 24 Jahren“

In den nördlichen und östlichen Landesteilen dürfte es am Samstag in den ersten Stunden teils hochnebelig trüb sein, bevor sich die Sonne langsam durchsetzt und einige Quellwolken entstehen. Diese tauchen auch im übrigen Land auf, die Schauerbereitschaft bleibt vorerst aber gering. Am Nachmittag können in den Bergen doch einige gewittrige Schauer entstehen. Es wird föhnig, in Osttirol und Oberkärnten stauen sich damit immer mehr Wolken am Alpenhauptkamm. Von Westen her drängt in der Nacht eine Kaltfront herein, diese führt zu einem markanten Wetterwechsel. Tagsüber weht schwacher bis mäßiger, in den Föhntälern zum Teil sehr lebhafter Südwind. Nach fünf bis zwölf Grad in der Früh locken noch einmal Tageshöchsttemperaturen von 16 bis 24 Grad ins Freie.