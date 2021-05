Steirer-SP fordert Beitrag von den „Überreichen“

„Der 1. Mai ist ein guter Anlass, ein großes Dankeschön an alle Leistungsträger auszusprechen. Der Fokus all unserer politischen Bemühungen muss nun darauf liegen, dass möglichst viele Menschen bald wieder in Beschäftigung sind und die Arbeitslosigkeit gesenkt wird“, so FPÖ-Klubobmann Mario Kunasek, der heute im Bezirk Graz und Graz-Umgebung unterwegs war.