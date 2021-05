Schon mehr als 400.000 Neuinfektionen in Indien

Indien wird derzeit von einer dramatischen Corona-Welle überrollt. Als erstes Land seit Beginn der Pandemie wurden dort mehr als 400.000 an nur einem Tag registriert. Im selben Zeitraum starben 3523 Menschen in Verbindung mit Covid-19, wie aus Zahlen des Gesundheitsministeriums vom Samstag hervorgeht. Angesichts der Lage kündigten die Vereinigten Staaten Einreisebeschränkungen für Indien an.